Rimini. Un anno di reclusione per l’ex presidente pro-tempore della sezione di Tiro a Segno nazionale di Santarcangelo

Nel marzo 2023, un uomo di 67 anni, ex presidente pro-tempore della sezione di Tiro a Segno nazionale di Santarcangelo, è stato condannato in primo grado a un anno di reclusione per aver usato manufatti privi di collaudo presso la sezione. Le dimissioni erano state presentate per potersi difendere dalle accuse della Procura di Rimini. La pena è stata sospesa a condizione che i manufatti vengano rimossi entro tre mesi.

“Da 7 anni sono finito in un tritacarne – afferma l’ex presidente. In Italia i processi sai quando iniziano ma non sai quando e come finiscono. Sono stato assolto per 7 capi d’imputazione su 10 e per quanto riguarda la condanna sicuramente attraverso i miei avvocati proporrò Appello”.