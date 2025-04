Rimini. Un anno fa il maxi tamponamento in A14 e la morte di una donna: rinviati a giudizio due automobilisti

La Procura di Rimini ha concluso le sue indagini sul maxi tamponamento avvenuto un anno fa in A14, nel quale perse la vita Maria Eleonora Breccia Fratadocchi. La donna, conosciuta come Nora Fiecconi, era in viaggio con il suo autista quando venne tamponata da due auto. Il Sostituto Procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio stradale dei due automobilisti, poiché secondo la Procura avrebbero dovuto rallentare a causa di un precedente incidente che aveva ridotto la visibilità sulla corsia. L’udienza davanti al giudice è stata fissata per il 2 luglio.