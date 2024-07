Rimini. Un fine settimana di musica e di festa in piazzale Fellini con la tappa finale dell’RDS Summer Festival. Angelina Mango, Geolier, Mahmood, Rose Villain, Articolo 31 e tanti altri

Rimini è pronta per un altro grande fine settimana di musica. Piazzale Fellini si trasforma ancora una volta in palcoscenico per accogliere l’ultima tappa della terza edizione dell’RDS Summer Festival, che venerdì 26 e sabato 27 porteranno a Rimini alcuni tra gli artisti italiani più amati del momento.

La festa comincerà venerdì 26 luglio dalle 20 con la coppia radiofonica composta da Filippo Ferraro e Francesca Romana D’Andrea a fare da padroni di casa e presentare drà sul palco Angelina Mango, Cioffi, Geolier, Mahmood, Rose Villain e SLF. Sabato 27 luglio lo spettacolo continuerà con i successi di Articolo 31, Holden, Kaze, Mameli, Paola & Chiara e Rocco Hunt. L’apertura delle due serate sarà affidata a Samara Tramontana e Gaia Garavaglia – speaker di RDSNEXT, la social web radio del gruppo fatta dalla GenZ per la GenZ con la GenZ – che presenteranno alcuni talenti emergenti selezionati nelle scorse settimane nell’ambito del progetto “RDS Summer Festival con Galbanino il palco è tuo! Vol.2”.

Info utili

L’ingresso è gratuito ad accesso libero fino a esaurimento posti, senza necessità di prenotazione. L’area di piazzale Fellini aprirà al pubblico già dal tardo pomeriggio. L’organizzazione consiglia di accedere all’area dell’evento da via Giulietta Masina. E’ a disposizione un’area dedicata a persone con disabilità motorie: la capienza è limitata, per accedere è necessario inviare una mail a [email protected] (i dettagli su www.rdssummerfestival.it ).

Come di consueto, è stato disposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro nell’area in prossimità dell’evento (più precisamente nel raggio di 250 metri dal perimetro compreso tra Piazzale Fellini, Rotonda Lucio Battisti e tratto di Lungomare Tintori compreso tra Via Beccadelli e Via Bianchi) dalle ore 17 alle ore 2 di venerdì 26 e di sabato 28 luglio. E’ vietato l’accesso all’area del festival con bottiglie e contenitori di vetro.

Le modifiche alla viabilità saranno minime e riguarderanno l’area a ridosso del palco, senza dunque impattare sulla circolazione.

E’ infatti prevista la chiusura di via Beccadelli nel tratto tra via Vespucci e Lungomare Tintori fino alle ore 08 di sabato 28; la chiusura di via Colombo, nel tratto compreso tra le Vie Bianchi/Cappellini e la Rotonda Lucio Battisti lato monte (fino alle ore 14 di domenica 29); chiusura della rotonda Lucio Battisti lato mare e del lungomare Tintori tra via Beccadelli e via Bianchi fino alle ore 08 di sabato 28.