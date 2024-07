Rimini. Un mese fa arrestato con circa due etti di cocaina pura, sorpreso nel giro di spaccio ma riesce a fuggire

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Miramare per spaccio di droga, dopo che la Polizia Locale di Rimini ha condotto un’operazione che ha portato al sequestro di 182 grammi di cocaina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato visto salire su un’auto guidata dal 43enne, seguito dagli agenti che hanno deciso di intervenire e fermare il veicolo. Durante il controllo, l’uomo noto è riuscito a fuggire sul metromare, mentre il conducente dell’auto è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Ulteriori indagini sono in corso per trovare l’uomo fuggito durante il controllo.