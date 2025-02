Rimini. Un Open Day per il Golden prima della 92^ Cinque Mulini. Giovedì 14 novembre dalle 16.30 alle 19.30

Il Golden Club Rimini giovedì organizza per giovedì 14 novembre un Open Day dalle 16.30 alle 19.30 presso la Palestra Gemmani e sulla pista dello stadio Romeo Neri di Rimini per far conoscere i corsi della propria Scuola d’Atletica Leggera che dalla suo anno di fondazione, 1993, ha sfornato tanti campioni della Regina di tutti gli sport.

Nella giornata si potrà parlare con i protagonisti di questa ennesima stagione da incorniciare che hanno conquistato titoli e medaglie ai campionati regionali su pista fino ai Campionati Italiani dove è arrivato un argento nella mezza maratona.

Domenica il Golden Club Rimini sarà nello spazio Expo di San Vittore Olona per promuovere la sua scuola d’Atletica Leggera e i suoi eventi legati al running nel palcoscenico internazionale della 92° Cinque Mulini prova di selezione per la partecipazione ai Campionati Europei di corsa campestre. La formazione biancorossa del Golden Club Rimini schiererà negli junior Christian Riofrio, Brayan Schiaratura, negli allievi Pietro Lami e Ludovico Vincenzi, nei cadetti Ernesto Grossi, Tommaso Santi, nella categoria Master Florinda Neri e negli esordienti Federico Santi e Maycol Schiaratura.