Rimini. Un riminese, Gianfranco Santolini entra nell’Ente Internazionale per la conservazione dell’ecosistema marino

Gianfranco Santolini, presidente del Club Nautico di Rimini, è stato nominato membro del Consiglio Europa e Mediterraneo dell’International Game Fish Association (IGFA), un’organizzazione internazionale dedicata alla pesca sportiva e alla conservazione dell’ecosistema marino.

Santolini è un esperto riconosciuto dell’ecosistema marino e della pesca sportiva. Attualmente ricopre anche la carica di presidente della Consulta degli Operatori del Porto di Rimini. La sua carriera è segnata da numerosi successi: nel 1991, ha vinto il Campionato Italiano di pesca d’altura in drifting FIPSAS e, sin dal 1990, è stato nominato Socio Benemerito del Club Nautico Rimini per i suoi meriti sportivi. Nel 1992, ha ricevuto la Medaglia di Bronzo CONI al valore atletico e, nel 2019, è stato insignito della Stella d’Oro al merito sportivo da parte del CONI per il settore dirigenti.