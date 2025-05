Rimini, un seminario all’ISSR Marvelli esplora le figure di Gesù e Paolo nel pensiero ebraico

Un’occasione di grande rilievo culturale e spirituale è in programma per lunedì 12 maggio alle 20.45 presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” (via Covignano 265, Rimini), con il seminario dal titolo:

“E voi chi dite che io sia? Gesù di Nazareth e Paolo di Tarso dalla prospettiva ebraica”.

L’incontro si inserisce all’interno del Corso di Alta Formazione in Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali, promosso congiuntamente dall’ISSR Marvelli (delle Diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro) e dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

L’obiettivo è offrire una lettura delle due figure fondanti del cristianesimo – Gesù e Paolo – alla luce del pensiero ebraico, evidenziandone le interpretazioni maturate nel corso dei secoli e il valore che ancora oggi rivestono in un contesto interreligioso e culturale in evoluzione.

I relatori

A condurre la serata saranno Massimo Giuliani e Claudia Milani, due autorevoli esperti di pensiero ebraico, coordinati da Piero Stefani, docente dell’ISSR Marvelli e studioso di ebraismo di fama internazionale.

Massimo Giuliani è docente di Pensiero ebraico all’Università di Trento, autore di numerosi saggi su Shoah, etica rabbinica, filosofia ebraica e dialogo interreligioso. Ha curato edizioni italiane di grandi maestri ebrei come Maimonide e Scholem.

Claudia Milani , docente presso l’Università Cattolica di Milano e la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, è una delle principali studiose italiane del pensiero di Franz Rosenzweig . È attiva in progetti e realtà dedicate al dialogo ebraico-cristiano.

Piero Stefani, presidente dell’associazione Biblia, è redattore della rivista Il Regno e docente di Diritto ebraico all’Università della Svizzera Italiana. Tra le sue pubblicazioni figura Gli uni e gli altri. La Chiesa, Israele e le genti.

Un confronto che arricchisce

Il seminario offrirà uno sguardo articolato e sintetico sulle interpretazioni che, in ambito ebraico, sono state date nel tempo delle figure di Gesù e Paolo, restituendo al pubblico un’occasione preziosa di approfondimento, tra filosofia, teologia e cultura biblica.

L’incontro sarà accessibile sia in presenza che online. La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti, con la possibilità di seguire l’evento anche da remoto scrivendo a:

? segreteria@issrmarvelli.it – segreteriacaf@issrmarvelli.it

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale:

? www.issrmarvelli.it