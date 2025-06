Rimini. Una festa in spiaggia a Rivazzurra per celebrare l’amicizia decennale di 3 famiglie di lingua tedesca

Sulla Spiaggia 121 di Rivazzurra si è tenuta una cerimonia per ringraziare tre famiglie di lingua tedesca che, da decenni, scelgono Rimini come casa per le loro vacanze estive.

Questa iniziativa, promossa dallo staff della Spiaggia 121 di Rivazzurra, ha voluto sottolineare il valore dell’accoglienza romagnola, vista non solo come servizio, ma come un’amicizia che cresce anno dopo anno. Queste famiglie, provenienti da Germania e Svizzera, sono molto più che semplici turisti, sono veri e propri amici, testimoni di quella calda ospitalità e attenzione che rendono la Riviera di Rimini un luogo speciale nel mondo.

Durante la festa, che celebra queste decennali storie di amicizia e di profondo affetto per il nostro territorio, l’Assessora Anna Montini, delegata alla Transizione Ecologica, Blue Economy e Statistica, ha portato il saluto della città e consegnato il riconoscimento riservato ai turisti fedeli.

Queste le famiglie festeggiate:

Famiglia Heinrich dalla Svizzera: premiata per oltre 40 anni di vacanze all’Hotel Helios e alla Spiaggia 121.

Famiglia Kurzinger dalla Germania: premiata per 35 anni di vacanze all’Hotel Helios e alla Spiaggia 121.

Famiglia Astashenko dalla Germania: premiata per oltre 20 anni di fedeltà all’Hotel Rivazzurra e alla Spiaggia 121.

Comune di Rimini