Rimini, una gara di solidarietà per salvare la piccola Elisabeth: bimba di 19 mesi colpita da tumore aggressivo

Una bambina di appena 19 mesi, un tumore aggressivo al quarto stadio e una famiglia che si aggrappa alla speranza. Si chiama Elisabeth, vive con i suoi genitori in provincia di Rimini, ed è al centro di una mobilitazione nata per sostenerla nella battaglia più difficile della sua giovane vita: quella contro un neuroblastoma.

Il percorso di cura, già iniziato, è lungo, doloroso e soprattutto dispendioso. Non solo per l’impatto fisico ed emotivo che comporta, ma anche per i costi continui che gravano sui genitori della piccola. La madre, Monica, ha dovuto lasciare il lavoro per occuparsi a tempo pieno della figlia, mentre il padre – oggi unico sostegno economico – si divide tra lavoro e la necessità di stare accanto alla sua famiglia.

Le spese mediche, i farmaci, gli spostamenti frequenti verso centri specializzati fuori regione, gli alloggi temporanei e i trattamenti rappresentano un peso enorme per una famiglia che vorrebbe solo poter pensare alla guarigione della propria bambina.

Per questo è stata attivata una raccolta fondi solidale, promossa da Alessandro De Fazio, per sostenere Elisabeth e permettere ai suoi genitori di affrontare le prossime fasi senza il fardello delle difficoltà economiche. Ogni donazione rappresenta un aiuto concreto e un gesto di vicinanza a una famiglia che sta attraversando un incubo quotidiano.

Il messaggio è chiaro: ogni piccolo gesto può fare la differenza. Un contributo, anche minimo, può alleggerire un fardello insopportabile e dare a Elisabeth una possibilità in più di continuare a combattere con forza.

Per chi volesse donare, la raccolta fondi è disponibile online attraverso i canali ufficiali: https://www.gofundme.com/f/una-mano-per-elisabeth-piccola-guerriera-e-la-sua-famiglia