Rimini. Una nuova luce per il ponte di Tiberio

È tra i simboli della città, uno dei monumenti più antichi, riconosciuti, fotografati. Ed è pronto a tornare a splendere, grazie ad un importante e accurato intervento di pulitura e di riqualificazione dell’illuminazione che ne valorizzerà i pregi architettonici e l’intaccata bellezza. La Giunta comunale ha approvato nella seduta di oggi il progetto esecutivo per la valorizzazione del Ponte di Tiberio, un intervento condiviso e approvato dalla competente Soprintendenza, che comprende una fase di restauro e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione su entrambi i versanti del ponte.

L’intervento di restauro si svilupperà sulla base degli esiti dei rilievi tridimensionali e fotogrammetrici del ponte eseguiti con drone, e sulla base del materiale fotografico, che hanno permesso la mappatura dei materiali e delle aree su cui operare. In condivisione con la Soprintendenza, il progetto poggia sul principio generale del minimo intervento, con l’intento di rispettare la patina originaria e in considerazione del ‘buon stato di salute’ generale della bimillenaria struttura.

In considerazione delle necessità specifiche richiesta dalle operazioni di restauro – che necessitano temperature superiori a dieci gradi e la chiusura per tre settimane del Ponte per consentire il montaggio dei ponteggi – la direzione lavori ha deciso di posticipare ai primi mesi del 2026 (tra marzo e aprile) l’avvio di questo lotto, anticipando invece entro la fine del 2025 l’intervento di riqualificazione dell’illuminazione.

Attualmente il Ponte presenta un’illuminazione dedicata solo sul lato monte, mentre sul lato mare sono presenti corpi illuminanti con tecnologia datata e posizionati in modo tale da creare un effetto luminoso disomogeneo. Sul lato monte al contrario l’effetto luminoso è efficacemente diffuso, ma poco funzionale per i passanti.

Il progetto di valorizzazione illuminotecnica approvato si propone attraverso l’installazione di un nuovo impianto a tecnologia led, di richiamare nel corso della notte l’effetto della luce solare, utilizzando gli stessi toni del bianco emessi dal sole durante lo scorrere della giornata e la stessa inclinazione delle ombre. Il gradiente di bianco e l’intensità luminosa varieranno seguendo un ciclo impercettibile se osservato in tempo reale, ma apprezzabile guardando il ponte in diversi momenti della notte.

Frutto di una approfondita condivisione con la Soprintendenza, il progetto coinvolge anche il contesto in cui il Ponte si inserisce, rivisto nell’ottica della riduzione del consumo energetico e della razionalizzazione degli effetti luminosi. In particolare, si interverrà sulla illuminazione della passerella pedonale parallela a via Bastioni Settentrionali, armonizzandola al ponte e aumentando la visibilità del piano di calpestio. Dal lato opposto, si modulerà l’intensità dei corpi illuminanti incastonati nella Piazza sull’acqua.

Completata la progettazione esecutiva, ora l’iter prosegue con l’apertura della gara per l’affidamento dei lavori entrambi i lotti di intervento, per un investimento complessivo di circa 900mila euro finanziato da risorse comunali.

“Si tratta di un progetto ambizioso, di elevata complessità, ma di grande rilevanza nella prospettiva di proseguire nel percorso di valorizzazione del nostro patrimonio artistico, culturale e storico – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – I rilievi effettuati di concerto con la Soprintendenza ci hanno restituito documentazioni e immagini preziose, che ci hanno permesso di approfondire la storia del nostro Ponte, avendo anche la conferma delle straordinarie abilità costruttive e architettoniche dell’epoca romana. Ne è nato un progetto di riqualificazione curato e approfondito, che non solo permetterà di risaltare ancora la bellezza della struttura e rendere più efficiente l’illuminazione, ma ci offrirà l’opportunità di dare ‘nuova luce’ all’intera area, anche in coerenza coi prossimi interventi che interesseranno l’area del porto canale”.

Comune di Rimini