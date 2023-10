Rimini. Una nuova settimana di eventi aspettando Halloween

La musica sarà il filo rosso dei prossimi appuntamenti riminesi, a cominciare dal concerto di Luciano Ligabue che torna sulle scene live con un tour che arriva allo Stadium di Rimini lunedì 30 ottobre con “DEDICATO A NOI”, che è anche il titolo del suo ultimo album.

Nell’ambito della 74esima Sagra Musicale Malatestiana, è dedicato a Gustav Mahler il concerto che segna il ritorno dell’Orchestra Filarmonica della Scala, con Riccardo Chailly sul podio, per la Sinfonia n 1 detta Titano preceduta dall’esecuzione del Preludio sinfonico composto da Anton Bruckner (domenica 29 ottobre ore 17). Per la Musica da Camera, eccezionale il duo formato da Mario Brunello e Giovanni Sollima che insieme si alterneranno al violoncello piccolo e grande in un concerto ispirato alla Suite italienne di Stravinskij e capace di oscillare fra l’universo di Bach e il mondo del pop (venerdì 27 ottobre ore 21). Infine, per Parole per la musica, gli appuntamenti di approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana, sabato 28 ottobre Fabio Sartorelli introduce Tosca di Giacomo Puccini, con esempi al pianoforte e videoproiezioni.

Diversi gli appuntamenti nel segno di Federico Fellini, primo fra tutti la mostra, a 30 anni dalla scomparsa del Maestro, al Palazzo del Fulgor Rimini 1993-2023: il funerale di Fellini nelle immagini inedite di Marco Pesaresi per ricordare il saluto della città al “riminese tornato al Borgo” (dal 21 ottobre al 5 novembre), mentre al Cinemino, all’interno del Palazzo del Fulgor continuano i martedì dedicati ai capolavori di Fellini. I prossimi appuntamenti: martedì 24 ottobre: I VITELLONI di Federico Fellini (Italia 1953, 108’) e martedì 31 ottobre INTERVISTA di Federico Fellini (Italia 1987, 113’). Inoltre, nel centenario della Disney e a 32 anni dalla prima pubblicazione di ‘Topolino presenta La Strada’, Fellini Museum e Amarcort Film Festival celebrano l’incontro fra Federico Fellini e uno dei massimi artisti disneyani al mondo, Giorgio Cavazzano, con una esposizione al Palazzo del Fulgor, dal titolo ‘Topolino incontra Fellini’, la mostra che sarà visitabile dal 28 ottobre 19 novembre.

In Cineteca martedì 24 ottobre si svolge la penultima tappa del Giro del Mondo in 80 Corti, una serata tutta “made in italy”, che prevede il ripescaggio dai migliori 10 corti italiani che non sono stati selezionati come finalisti ad Amarcort Film Festival 2023 (in programma dal 14 al 19 novembre) ma che avrebbero meritato di esserlo.

Dal 23 al 25 ottobre torna, al Cinema Tiberio, La Grande Arte al Cinema con Jeef Koons. Un ritratto privato, per raccontare le dinamiche nascoste dietro la persona, l’artista e il marchio Koons, che è riuscito ad elevare il kitsch e il pop per trasformarli in capolavori dell’arte come pochi artisti visionari nella storia recente.

Sempre al cinema Tiberio, la Biblioteca Gambalunga, in collaborazione con il Liceo Scientifico Serpieri, organizza due giornate di studio (24 e 26 ottobre) dedicate al bicentenario di Alessandro Serpieri, mentre per la rassegna ‘Libri da queste parti’, l’appuntamento di sabato 28 ottobre, in sala della Cineteca, è con Lorenza Ghinelli, che presenta ‘Ballata per Nina’ (Marsilio, 2023) in dialogo con Alice Bigli.

In attesa di Halloween, nel mese di ottobre riprendono anche i pomeriggi con le letture per bambini a cura dei lettori volontari della Biblioteca Gambalunga al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. Per la rassegna Di storia in storia, venerdì 27 ottobre l’appuntamento è con: ‘Storie stregate’ (età consigliata: 4-7 anni). Letture sono previste anche all’ex Cinema Astoria, con Bibliohalloween, una serata di letture a tema horror proposte dagli associati e dal pubblico, organizzata dall’Associazione Collegamenti Rampanti (martedì 31 ottobre ore 21).

In occasione del lungo ponte di Ognissanti, martedì 31 ottobre anche i Musei Comunali di Rimini organizzano simpatiche iniziative per bambini e ragazzi. Nel pomeriggio si potrà partecipare alla caccia al tesoro più spaventevole di sempre, andando alla ricerca di luoghi e personaggi mostruosi nel cuore della città da individuare attraverso gli indizi e le storie da brivido raccontate dai volontari di Mare di Libri. Due i turni per accontentare dai più piccoli ai più grandicelli.

Per l’occasione il pomeriggio del 1° novembre apre al pubblico anche il museo degli Sguardi dalle ore 15 in poi e propone per tutto il pomeriggio attività per adulti e bambini, dai laboratori di lettura e decorazioni per i più piccoli alla visita guidata alla collezione del Museo fino all’introduzione a riti, significati e usanze della celebrazione annuale e tradizionalmente messicana del Día de los Muertos (Ofrenda).

Non mancheranno infine le iniziative organizzate dai Comitati turistici, a partire dal Viserba Circus anche quest’anno arriva in Piazza Pascoli il 31 ottobre e propone una festa in maschera per tutti i bimbi con animazione e saltimbanchi, a partire dalle ore 15:30.

Non mancano poi le opportunità di festeggiare Halloween vestiti in maschera nei parchi divertimento, che si riempiono di zucche, pipistrelli, streghe, simpatici mostri, spettacoli dal vivo, trucca bimbi e sfilate delle maschere. Martedì 31 ottobre Fiabilandia rimane aperto fino alle ore 22 per la sfilata concorso dei costumi più spaventosi con premi per tutti i bambini che vi parteciperanno, mentre nei giorni di Magic Halloween, 29 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre, a Italia in miniatura ci saranno artisti di strada, clown strampalati, incantatrici e domatori di bolle di sapone giganti, giocolieri, trampolieri, truccabimbi e tanti show.

Per l’ultima domenica del mese tornano anche i mercatini in centro storico, dalla mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage, Rimini Antiqua, alla Mostra mercato denominata ‘Domeniche ad Arte‘ in cui vengono esposti l’artigianato e l’hobbistica locale.

