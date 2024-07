Rimini. Una settimana di grandi eventi quella che traghetta l’estate di Rimini verso il mese di agosto

Una settimana di grandi eventi quella che traghetta l’estate di Rimini verso il mese di agosto. Dalla quinta edizione della Terrazza della Dolce Vita che prende il via domani 30 luglio, alla colorata Summer Pride, dai Momix e il cartellone ‘il corpo tirato in ballo’, alla divertente regata Marecchia Sailing cup, fino agli idoli della generazione Z e Alpha che si danno appuntamento in piazzale Fellini per RiminiWow. E ancora la grande musica alla Rimini Beach Arena con tre appuntamenti nel lungo weekend e il food ‘vista mare’ con il nuovo format della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, Dire, Mare, Mangiare.

Ma eccoli nel dettaglio gli eventi della settimana più calda dell’estate.

Dal 30 luglio, nell’affascinante cornice dei giardini del Grand Hotel, prende il via la quinta edizione della Terrazza della Dolce vita, il salotto en plein air ideato e condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi, con giornalisti, politici, professori, scrittori, nomi celebri dello spettacolo e dello sport. Tra gli ospiti della settimana Lino Banfi, Ricky Tognazzi, Umberto Brindani, Matteo Marani, Federico Ruffo, Marco Camisani Calzolari, Kledi Kadiu, Gino Cecchettin, Sonia Bruganelli, Andrea Scanzi, Anna Carlucci, Giada Lini, Samuel Peron, Angelo Madonia, Sarah Ferguson, Tommaso Sacchi, Giulio Golia, Gianluigi Nuzzi, Luca Ward. Mercoledì 31 luglio apre la mostra “Ugo di noi. 100+2 anni di Ugo Tognazzi” (ore 19,30) dopo l’intervista a un altro grande ospite: Ricky Tognazzi.

Il primo week-end di agosto torna, in piazzale Fellini, #RiminiWow con gli idoli della Generazione Z e Alpha per due serate imperdibili: venerdì va in scena BET Party, un evento unico che vede diversi, tra i teen idol più famosi delle piattaforme social, riuniti in un grande happening fatto di incontri con i fan. Tra gli ospiti: Jpata, Camilla De Pandis, Alberto Tozzi, Alice Perego, Valerio Mazzei e Sespo. Sabato 3 agosto gli idoli dei giovanissimi saranno a Rimini per la seconda tappa del Webboh Fest, l’evento musicale estivo organizzato da Webboh, la prima community italiana dedicata a Gen Z e Gen Alpha, seguita da oltre 4 milioni di follower sui social. Tra gli ospiti: Sarah Toscano, Aka 7even, Pucho, Matteo Robert, Ditonellapiaga, Cricca e molti altri.

Continuano anche gli appuntamenti musicali alla Rimini Beach Arena con Teenage Dream come unica data in Romagna (venerdì 2 agosto), Galactica Festival con Nina Kraviz, Indira Paganotto, I Hate Models, Mattia Trani (sabato 3 agosto) e Vibras Rimini, il festival di musica più vibrante, per immergersi in un mondo di ritmi latini e performance elettrizzanti con Gente de Zona, Lunay e Cris MJ (domenica 4 agosto).

Da giovedì 1° a mercoledì 3 agosto il Parco del Mare e piazzale Kennedy si animano con Dire, Mare, Mangiare, il nuovo format della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini che sceglie proprio Marina Centro e la cornice green del Parco del Mare fino all’altezza del bagno 23 per raccontarsi attraverso i propri prodotti più tipici e allo stesso tempo per mostrare una nuova Rimini che fa del km zero e della sostenibilità due tratti fondanti del proprio stile di vita: il tutto in chiave pop tra incontri divulgativi, degustazioni guidate e non, ospiti, influencer e tanta buona musica.

Nella capitale dell’estate arriva anche una nuova edizione del Summer Pride, dal titolo ‘Noi siamo Tempesta’. L’evento, che prevede una settimana caratterizzata da incontri tematici, musica, presentazioni di libri per sensibilizzare sui contenuti e i temi dei diritti delle persone LGBTQIA+ e delle famiglie arcobaleno, si conclude domenica 4 agosto con la colorata parata lungo il Parco del Mare con ritrovo alle ore 17.00 ai bagni 37/38 per raggiungere poi piazzale Fellini, dove la festa continua fino a notte con KARMA B on stage.

Sabato 3 agosto va in mare la Marecchia Sailing Cup, l’attesa regata amatoriale più colorata e divertente che torna, dopo quattro anni di stop dovuto al Covid, con la sua sesta edizione e con le sue stravaganti barche costruite dagli stessi partecipanti con materiali di riutilizzo.

Dal 3 all’11 agosto il centro storico della città apre i suoi spazi all’arte grazie ad un cartellone di appuntamenti che si sviluppa nello spazio urbano racchiuso tra Teatro Galli, Arena Francesca da Rimini e Corte degli Agostiniani: Il corpo tirato in ballo. Protagonista sarà la danza nelle sue varie espressioni. Ad aprire la rassegna sabato 3 agosto un eccezionale appuntamento al Teatro Galli, con lo spettacolo Back to Momix. La compagnia, acclamata in tutto il mondo fondata da Moses Pendleton, celebra i suoi oltre 40 anni di attività tra danza e illusionismo. Da chi ha fatto la storia dello spettacolo a chi sta muovendo i primi passi in un sogno con le giovani leve dei principali scuole e centri di danza riminesi, a cui saranno affidate altre performance di danza e di musica sui palcoscenici all’aperto nel cuore del centro storico.

Tra le piazzette del Borgo San Giuliano, per “Esco in scarana”, le veglie estive al borgo, aspettando la Festa de’ Borg giovedì 1° agosto ci si ritrova in piazzetta Pirinela per parlare di Rimini tra le due guerre, mentre alla Corte degli Agostiniani prosegue fino alla fine di agosto il cinema sotto le stelle con la rassegna ‘Back to the screen’.

Infine, come di consueto, il mercoledì il centro storico si anima con gli appuntamenti infrasettimanali della Rimini Shopping Night, a cura di CNA Rimini, con le boutique che aprono le porte fino a tarda serata e i Musei aperti al pubblico dalle 21 alle 23.

Comune di Rimini