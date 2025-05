Rimini. Una vita a farsi forza l’un l’altra: Bella e Sissy, inseparabili, cercano casa insieme. Sabato 24 maggio, il canile comunale Stefano Cerni apre le sue porte per l’open day di primavera

Una giornata per conoscere, incontrare, emozionarsi. Sabato 24 maggio, il canile comunale Stefano Cerni apre le sue porte per l’open day di primavera: un’occasione speciale per avvicinarsi al mondo della cura e dell’adozione degli animali, condividendo una merenda, scoprendo il mercatino con le magliette del canile e magari lasciandosi conquistare da uno sguardo. O da due. Come quello di Bella e Sissy, due cagnoline unite da un legame profondo, indissolubile, nato nella difficoltà e rafforzato dall’amore reciproco. Arrivate in canile dopo una situazione familiare difficile, si sono sempre fatte forza l’una con l’altra.

Sissy è una piccola simil maltese, Bella una pastore tedesco di taglia media: nate entrambe nel 2012, sono tranquille, socievoli, abituate alla vita in casa, pulite, serene. E soprattutto, inseparabili.

“Abbiamo capito subito che non potevamo dividerle – raccontano le operatrici e gli operatori della cooperativa sociale Cento Fiori, che gestisce lo Stefano Cerni -. Si cercano in continuazione, si sostengono, giocano, si divertono. Separarle vorrebbe dire spezzare un importante punto fermo nelle loro vite.”

Da mesi il canile cerca una famiglia disposta ad accoglierle entrambe. Le richieste per la più piccola non sono mancate, ma lo staff ha resistito alla tentazione di cedere: l’obiettivo resta dare un futuro a tutte e due, insieme.

“Speriamo che la loro storia possa toccare il cuore giusto, magari proprio durante l’open day di sabato”, aggiungomo.

La giornata, in programma dalle 9.30 alle 15.30 in via San Salvatore 32, sarà un momento per conoscere da vicino i cani in cerca di casa e le tante attività del canile. Per le bambine e i bambini è previsto anche un regalino speciale.

Nel 2025, solo tra gennaio e aprile, il canile ha accolto ben 67 cani, di cui 17 già affidati: numeri che raccontano la portata del lavoro quotidiano della struttura, sempre al fianco dei quattro zampe più bisognosi.

Comune di Rimini