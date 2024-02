Rimini. Uomo cade e batte violentemente la testa. Trasportato in ospedale, è in gravi condizioni

Tragico incidente in piazza Sacchini, a Torre Pedrera: un uomo è caduto a terra battendo violentemente la testa. La caduta, avvenuta per cause ancora sconosciute, ha provocato un grave trauma cranico e l’uomo è rimasto incosciente. I passanti hanno prontamente allertato il 118 che è intervenuto immediatamente.

Sul posto sono giunti l’ambulanza e l’automedica, consentendo al personale sanitario di fornire le prime cure necessarie prima del trasferimento presso l’ospedale “Infermi” di Rimini. Qui, il paziente è stato ricoverato in gravi condizioni a causa dell’emorragia cranica.