Rimini. Urla e minacce fuori da un locale, poi dà in escandescenze anche in Comando. Fermato dalla polizia locale un 55enne inottemperante al foglio di via dal territorio comunale.

Un 55enne italiano è stato denunciato per tentata estorsione e per non aver rispettato la disposizione di lasciare il territorio del comune di Rimini. L’uomo è stato fermato dalla Polizia Locale in seguito a un’esplosione di rabbia fuori da un bar nella zona sud della città. Durante un regolare servizio di sorveglianza del territorio, la squadra di polizia locale si è trovata coinvolta in una violenta disputa: l’uomo, chiaramente sotto l’effetto di alcol e droghe, stava minacciando e imprecare contro una donna, arrivando persino a lanciarle dei bicchieri dall’esterno del locale.

Secondo quanto riferito dagli agenti, il motivo delle urla e delle minacce era una richiesta di circa mille euro a titolo di risarcimento per un presunto danno fisico inflitto dalla donna a un’altra persona, di cui l’uomo non era in grado di fornire il nome. L’uomo è stato identificato e trattenuto in stato di fermo presso il Comando della Polizia Locale, dove ha continuato a inveire e a manifestare la sua ira, provocando danni alla camera di sicurezza in cui era temporaneamente custodito. In aggiunta alla denuncia per tentata estorsione presentata dalla donna, è stata formulata un’ulteriore accusa per danneggiamento aggravato, oltre a una denuncia per non aver rispettato la disposizione di lasciare il territorio del Comune di Rimini.