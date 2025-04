Rimini, vacanze a rate: la nuova proposta del “Club Family Hotel” per famiglie con budget limitato

Una vacanza in famiglia senza stress economico? È ora possibile, grazie alla nuova offerta lanciata dal “Club Family Hotel”. Questa estate, il noto gruppo alberghiero, che gestisce diverse strutture in tutta la Riviera Romagnola, offre una possibilità innovativa: pagare le ferie in comode rate mensili, con una formula che rende accessibile il soggiorno anche a chi ha un budget ridotto.

L’iniziativa, che sta già riscuotendo notevole interesse, è stata presentata dal patron del club, Andrea Falzaresi, il quale ha dichiarato: “Le ferie sono un diritto, e per questo motivo vogliamo venire incontro a tutte le famiglie, soprattutto in un momento economico come quello che stiamo vivendo”. Grazie a una collaborazione con Mediobanca, infatti, i clienti potranno dilazionare il pagamento della loro vacanza, permettendo alle famiglie di programmare un soggiorno senza il peso di un esborso immediato e consistente.

Come funziona l’offerta?

Il meccanismo è semplice: dopo aver effettuato la prenotazione presso una delle strutture aderenti, il cliente verserà una caparra e potrà procedere con il pagamento a rate, con una durata che varia dai 2 ai 12 mesi. Il tutto, naturalmente, senza alcuna variazione sul prezzo finale del soggiorno, che verrà pagato in modo scaglionato. Un esempio concreto: una famiglia con due bambini che prenota una settimana all-inclusive per un totale di 2.400 euro, potrà pagare una caparra di 400 euro e saldare i restanti 2.000 euro in 10 comode rate mensili da 200 euro.

La rete in espansione del Club Family Hotel

La proposta è valida in tutte le strutture della catena presenti in Cesenatico, Cervia, Milano Marittima, Rimini e Riccione, che quest’anno passeranno da 13 a 15 hotel. Dopo la chiusura dell’Hotel Executive, che ha cambiato nome e gestione, Falzaresi ha aggiunto alla sua “flotta” nuove strutture, come il Club Family Hotel Rimini Village, ricavato dall’ex hotel Punta Nord, e il Club Family Hotel Riccione, ottenuto dall’ex Hotel Le Conchiglie. Inoltre, è stato acquisito anche il residence Alba, con 13 appartamenti turistici.

Un’offerta unica per famiglie

Mattia Casadio, responsabile del marketing e della comunicazione del gruppo, ha spiegato: “L’idea di consentire ai clienti di dilazionare il pagamento è una risposta concreta alle richieste del mercato e alle necessità delle famiglie moderne, che non vogliono rinunciare alla vacanza, ma che devono fare i conti con le difficoltà economiche quotidiane. Con questa formula, le famiglie possono organizzare il loro soggiorno senza ansie e senza rinunciare a una settimana di relax al mare”.

La proposta, che unisce la comodità del pagamento rateale con il comfort di una vacanza all-inclusive, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca una pausa estiva senza compromettere la qualità del soggiorno.