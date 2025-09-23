Rimini, Vasco Rossi annuncia le date del ritorno: soundcheck il 29 maggio e data zero il 30 allo stadio Romeo Neri

La Riviera si prepara ad accogliere il rocker più amato d’Italia. Vasco Rossi ha scelto Rimini per aprire il suo Tour 2026: appuntamento allo stadio Romeo Neri con due eventi ormai “di culto” per i fan.

Il primo sarà il soundcheck di venerdì 29 maggio 2026, prova a porte semi-chiuse riservata ai soli iscritti al Blasco Fan Club. Subito dopo arriverà il momento più atteso: la data zero di sabato 30 maggio, la serata ufficiale che darà il via al nuovo tour con la scaletta completa.

Sul fronte dei biglietti, il calendario è serrato:

Domani, mercoledì 24 settembre alle 12 aprirà la prevendita per la data zero sul portale vascolive.vivaticket.it.

aprirà la prevendita per la data zero sul portale vascolive.vivaticket.it. Giovedì 25 settembre , sempre dalle 12, i titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario.

, sempre dalle 12, i titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario. Venerdì 26 settembre alle 12 scatterà la vendita libera attraverso i circuiti ufficiali (vivaticket.com, ticketone.it e ticketmaster.it).

L’arrivo di Vasco a Rimini rappresenta non solo l’avvio di un tour che già si preannuncia record, ma anche un evento che muoverà migliaia di fan e un indotto significativo per il territorio. L’attesa, come sempre, è già febbrile: il countdown verso la data zero è iniziato.