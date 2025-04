Rimini. Venerdì al Mamì tre grandi artiste del burlesque

A Rivabella la comicità irriverente di Tuna Tartare e l’irresistibile seduzione di Ginevra Joice e Janet Fischietto. Obbligatorio il dress-code “rétro”

Brilla d’oro la notte del 25 aprile al Mamì Bistrot di Rivabella che propone uno spettacolo dal vivo tra charme, musica e seduzione.

Si chiama “Golden Night” lo show ideato da Severine Isabey che, per l’ultimo weekend di aprile, ha preparato una “combo” tra l’antica arte del Burlesque e il sound dell’Emanuel Trio.

In programma un viaggio nel tempo, tra le atmosfere sfavillanti del Grande Gatsby, dove ogni dettaglio è eleganza, ogni sguardo è complicità, ogni esibizione un incanto.

Sul palco tre artiste di grande personalità: Tuna Tartare e la sua irriverente comicità. Un po’ pin up e un po’ circense, senza dubbio donna “d’altri tempi”, Tuna ha vinto diversi concorsi di burlesque e oggi, per originalità e visione, viene considerata una delle figure emergenti del burlesquer “made in Italy”.

Janet Fischietto, invece, ha nella poliedricità artistica il suo tratto distintivo: ha iniziato come danzatrice classica, poi ha studiato flamenco, danza del ventre, trapezio fino ad arrivare, dopo un intenso percorso di crescita e di ricerca, all’arte alchemica del butoh.

A completare questo trio di seduzione sarà Ginevra Joice che, per la postura ipnotizzante e un corpo di porcellana, sembra una chantosa ballerina di carillon. Algida ed etera come una ninfa dell’Eden, Ginevra porta in scena un burlesque sensuale e raffinato.

A fare da cornice la live band “Emanuel Trio” che accompagnerà la serata con sonorità travolgenti. E per immergersi completamente nell’epoca, il dress code rétro è d’obbligo.