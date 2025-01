Rimini. Venne ucciso mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali: condannata la responsabile in primo grado

La tenacia della famiglia di Giampaolo Fuschini ha finalmente portato alla risoluzione del caso della sua morte. Dopo essere stato vittima di un grave incidente stradale nel dicembre 2017, la famiglia non ha mai smesso di cercare giustizia. Grazie all’impegno dell’avvocato Giuliano Renzi e alla ricerca di testimoni, il caso è stato riaperto e la donna responsabile di aver travolto l’uomo con la sua auto è stata condannata in primo grado per omicidio colposo. Finalmente, dopo sei anni, la famiglia ha ottenuto un piccolo passo verso la giustizia per la perdita di Giampaolo.