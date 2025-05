Rimini. Verso il nuovo Piano urbanistico della città

Carte, documenti e mappature da integrare con i rilievi sul campo, l’osservazione dal vivo, per toccare con mano la vita delle varie zone della città. Il percorso verso la definizione del Pug, il piano urbanistico generale della città, si appresta ad entrare in una nuova fase con l’avvio a partire dal mese di giugno, di una serie di sopralluoghi da realizzare sul territorio, con la partecipazione degli amministratori e dei tecnici del settore urbanistica del Comune di Rimini.

Nello specifico si tratterà di ‘perlustrazioni urbane’, suddivise per zona, che serviranno a raccogliere ulteriori elementi da integrare nel quadro conoscitivo che sarà alla base del Piano, arricchendolo di osservazioni utili a cogliere come le diverse aree urbane si sono sviluppate, quali sono le criticità e le potenzialità. Tra giugno e metà luglio ci si concentrerà sulle zone a mare, da nord a sud, con qualche sopralluogo in programma anche nelle zone interne su cui invece ci sarà il focus nella seconda fase. L’obiettivo quindi è di completare i sopralluoghi sul territorio entro il primo autunno.

“Il calendario dei vari appuntamenti sul territorio sarà reso noto a breve, in modo tale che anche i comitati turistici o cittadini interessati possano accompagnarci in questi sopralluoghi- spiega l’assessora alla pianificazione del territorio Valentina Ridolfi – Si tratta di un tassello fondamentale nel programma che ci condurrà alla definizione del Pug, offrendoci di completare il quadro conoscitivo integrando con l’osservazione quello che sfugge alle carte, cogliendo cioè il sentiment dei vari contesti urbani. L’obiettivo di queste ‘perlustrazioni urbane’ è quello di fornirci elementi sulle necessità e le opportunità legate all’assetto della mobilità, alle condizioni ambientali, alle dinamiche socio-relazionali, alle dotazioni di servizi per i cittadini nel contesto di una Rimini in evoluzione”.

Comune di Rimini