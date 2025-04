Rimini. Verso il Sigep 2025: Predisposte misure speciali, con un’unità della Polizia Locale dedicata, per la gestione della viabilità in corrispondenza del passaggio a livello di via XXV Marzo

Nelle giornate del Sigep una squadra della Polizia Locale di Rimini sarà appositamente dedicata alla gestione dello snodo viario in corrispondenza del passaggio a livello di via XXV marzo, a Rivabella. La misura è stata decisa dal Comando della Polizia Locale in collaborazione e sinergia con IEG per far fronte all’appesantimento della viabilità di conseguenza all’allungamento dei tempi di chiusura del passaggio a livello deciso dall’ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) e che da inizio anno ha già mostrato di avere ripercussioni importanti su un quadrante viario di collegamento strategico tra la zona mare sud e l’area nord della città e funzionale a raggiungere il centro studi di Viserba.

Una criticità che inciderà in particolare nel periodo della più importante manifestazione fieristica dedicata al mondo del dolce in programma da sabato 18 a mercoledì 22 gennaio, giornate durante le quali il crocevia in corrispondenza del passaggio a livello sarà presidiato da una unità della Polizia Locale composta da quattro agenti, che avrà il compito di indirizzare la circolazione lungo le vie alternative. I mezzi che arriveranno da sud (Rivabella, San Giuliano Mare), saranno quindi deviati sul lungomare (viale Toscanelli e via Dati) per poi risalire a monte da via Polazzi e immettersi quindi in via Mazzini, per raggiungere il centro studi o proseguire verso nord.

Questa nuova misura va ad implementare il già articolato piano straordinario sulla viabilità messo a punto dalla Polizia Locale, in sinergia con la Fiera e con gli altri soggetti coinvolti, per gestire l’afflusso e deflusso al quartiere espositivo e per ridurre per quanto possibile i disagi alla circolazione sulle principali arterie di collegamento, in particolare negli orari di punta. Oltre settanta le donne e gli uomini del Corpo che presidieranno nei cinque giorni di manifestazione oltre venti punti nevralgici lungo i percorsi che conducono alla Fiera, sia di collegamento verso l’autostrada, sia verso l’asse della Statale 16 e verso il mare e il quadrante centro-sud della città.

“Ancor prima del taglio del nastro, mi sento di ringraziare le donne e gli uomini del Corpo di Polizia Locale che nei prossimi giorni saranno chiamati ad un impegno straordinario per gestire al meglio la viabilità, alla luce dell’affluenza di visitatori che si attende per una delle principali fiere – sottolinea l’assessore alla polizia locale Juri Magrini – Un impegno a cui si aggiunge un ulteriore sforzo, tutt’altro che banale, per poter limitare le conseguenze delle nuove disposizioni nazionali che regolano le tempistiche di apertura e chiusura delle sbarre dei passaggi a livello, introdotte per altro senza alcun confronto o almeno comunicazione preventiva. Ancora una volta l’amministrazione comunale, e quindi la comunità cittadina, si trova a doversi far carico di gestire e tentare di risolvere o mettere una pezza a situazioni problematiche che poco hanno a che vedere con competenze e responsabilità in capo agli enti locali. Detto ciò, cercheremo di fare il massimo per cercare di limitare i disagi, nella consapevolezza che sono giorni eccezionali in concomitanza di un evento che alimenta l’economia del territorio”.

Comune di Rimini