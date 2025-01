Rimini verso la Pasqua: tutti gli appuntamenti della settimana

Si avvicina la Pasqua e Rimini si veste a festa proponendo tanti appuntamenti fra sport, natura, enogastronomia e cultura. I Musei comunali offrono l’opportunità di visitare le sale del Museo della città con la preziosa area archeologica della Domus del Chirurgo e del Fellini Museum. Prorogate fino al 14 aprile le mostre ospitate al Palazzo del Fulgor dedicata a Giulietta Masina, della quale ricorrono i 30 anni della scomparsa, And please stop crying, e “Lilian the Fighter”, una selezione di 30 disegni che ci mostrano l’estro e il privato di Federico Fellini negli schizzi custoditi dalla storica collaboratrice del Maestro, Liliana Betti.

All’insegna dello sport la spiaggia con i ‘dischi volanti’ del Paganello, si inizia dalla sera di venerdì 29 marzo con il Welcome Party in spiaggia e si termina lunedì 1° aprile con la cerimonia di premiazione alle ore 18. Come di consueto, sono diversi anche i tornei di calcio giovanile con società sportive provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da diversi Paesi europei.

Sempre all’insegna dello sport la passeggiata in spiaggia fino al bagno 63 con un percorso che si veste di giallo con la mostra all’aria aperta tutta dedicata alla promozione del Tour de France e del tracciato che i ciclisti in gara dovranno percorrere per il Grand Départ dell’Emilie-Romagne e del quale Rimini ospiterà l’arrivo della prima tappa, sabato 29 giugno. Da Pasqua si potrà ammirare tutta la città e la spiaggia anche dall’alto della ruota panoramica, che come da tradizione, torna in piazzale Boscovich e dominerà il porto canale per tutta l’estate.

Sul fronte culinario, per Pasqua lo street food torna in città con lo Streeat® Food Truck Festival, che quest’anno festeggia i 10 anni. Da venerdì 29 marzo a lunedì 1° aprile il parco Marecchia, a due passi dal bimillenario Ponte di Tiberio, accoglie food truck da tutta Italia all’insegna dell’originalità con ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi che si trasformano in luoghi del gusto.

Sabato 30 aprile, protagonista la musica jazz con la rassegna di concerti nel nuovo spazio di Rimini, che fonde arte, cinema, musica e letteratura: Fulgor Off, una collaborazione tra Cinema Fulgor, Primo Piano Art Gallery e Rimini Jazz Club. L’appuntamento della settimana è con Nico Menci Trio e l’anteprima del nuovo disco, I Never Knew.

Tra Pasqua e Pasquetta il centro storico si anima con una nota di colore: le mostre mercato. Domenica è la volta di Rimini Antiqua, la mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage, dove è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari e di Domeniche ad Arte, la mostra dedicata all’artigianato e all’hobbistica locale, a cura dell’Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli. Mentre lunedì 1° aprile, sempre in centro storico, l’appuntamento è con l’arte, la creatività e il design dei mercatini di Artigiani al centro.

Non mancano gli appuntamenti nel segno della cultura con “Libri da queste parti”, la vetrina delle novità editoriali dedicata agli autori del territorio, che venerdì 29 marzo ospita, nella sala della Cineteca, Maria Cristina Maselli a presentare il suo ‘Sigismondo e Isotta. Una storia d’amore’ (Vallecchi Firenze, 2023), in dialogo con Fabio Zito.

