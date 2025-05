Rimini, via libera al piano di riqualificazione urbana: 307mila euro per piazza Ferrari, interventi diffusi in parchi e quartieri

La giunta comunale ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di interventi che punta a migliorare la qualità della vita nei quartieri, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla sicurezza e alla valorizzazione degli spazi pubblici. Il progetto, contenuto nel recente documento di indirizzo alla progettazione approvato dall’Amministrazione, prevede un investimento significativo in diverse zone della città, a partire da piazza Ferrari, per la quale è previsto un finanziamento di 307mila euro.

In questa centralissima area di Rimini verranno installati nuovi giochi per bambini e realizzata una pavimentazione in decking, con l’obiettivo di trasformare la piazza in un punto di aggregazione più sicuro e accogliente per famiglie e residenti.

Ma il piano non si ferma qui: anche l’area giochi di via Balilla sarà oggetto di rinnovamento, mentre una serie di interventi interesserà il verde urbano. Alla rotonda Cavalieri Vittorio Veneto e nelle fioriere di Corpolò verranno potenziate le aree verdi, mentre in via Novelli, via Oliveti, via Montescudo e lungo il Lungomare Nord è prevista la piantumazione di nuovi alberi, con l’obiettivo di arricchire il patrimonio arboreo cittadino.

Proprio sul Lungomare Nord, oltre alle nuove alberature, è in programma anche la sistemazione delle pavimentazioni e l’installazione di arredi urbani come panchine, portabiciclette e dissuasori, in particolare presso le Case dell’Acqua, già punto di riferimento per la cittadinanza.

A Viserba, il parco Battisti sarà riqualificato con la creazione di un’area giochi inclusiva, pensata per garantire a tutti i bambini un ambiente sicuro e accessibile. Al parco Briolini, invece, è previsto un intervento per migliorare il drenaggio del suolo, contribuendo così a una migliore gestione delle acque piovane.

Il piano si completa con la prosecuzione dei progetti educativi nelle scuole del territorio, per promuovere tra i più giovani la cultura della sostenibilità ambientale.

Un insieme di azioni concrete che puntano a ridisegnare gli spazi urbani di Rimini con uno sguardo al futuro, tra vivibilità, inclusione e rispetto per l’ambiente.