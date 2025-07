Rimini, via oggi al test dei nuovi varchi ZTL: tredici occhi elettronici monitorano accessi in centro e a Borgo San Giuliano

Una nuova fase di controllo prende forma nel cuore della città: da oggi, martedì 1 luglio 2025, tredici varchi elettronici si accendono per monitorare gli accessi nella Zona a Traffico Limitato del centro storico e del Borgo San Giuliano. Non si tratta ancora di multe o sanzioni, ma dell’avvio ufficiale del periodo di pre-esercizio del sistema di videocontrollo che cambierà la gestione della mobilità urbana.

L’obiettivo? Abituare cittadini e operatori economici al nuovo sistema, verificarne la piena funzionalità e consentire il completamento delle richieste di autorizzazione all’accesso.

Nessuna multa, ma attenzione: le segnalazioni arriveranno lo stesso

Durante questa fase sperimentale, le telecamere registreranno ogni accesso non autorizzato, ma senza conseguenze pecuniarie. Tuttavia, chi entrerà in ZTL in orari vietati e senza permesso, riceverà una comunicazione informativa da parte della Polizia Locale, su indicazione del Settore Mobilità del Comune. Si tratta di un avviso formativo, che segnala l’irregolarità e consente agli utenti di regolarizzarsi prima dell’avvio della fase sanzionatoria vera e propria, prevista per l’autunno con apposita delibera della Giunta comunale.

Parallelamente, continueranno comunque i controlli su strada da parte degli agenti per chi entra senza autorizzazione.

Dove e quando entrano in funzione i varchi

La mappa degli accessi video-controllati comprende tredici varchi, suddivisi tra centro storico e Borgo San Giuliano. Ogni varco ha orari specifici di funzionamento:

Centro storico:

Via Bastioni Meridionali – Largo Unità d’Italia: attivo dalle 22:00 alle 06:00

Via Dante Alighieri: 09:00-12:00 e 16:00-19:30

Via XXII Giugno – Via Angherà: 09:00-12:00 e 16:00-19:30

Via Bertani: 09:00-12:00 e 16:00-19:30

Corso Papa Giovanni XXIII: attivo 24 ore su 24

Corso d’Augusto (prima di via Ducale): 20:30-07:30

Corso d’Augusto (dopo via Ducale): 07:30-20:30

Via Castelfidardo: 09:00-12:00 e 16:00-19:30

Via Michele Rosa: 09:00-12:00

Via d’Azeglio – Circonvallazione Occidentale: 22:00-06:00

Borgo San Giuliano:

Via Marecchia – Viale Matteotti: attivo 24 ore su 24

Via Trai: attivo 24 ore su 24

Viale Tiberio – Via San Giuliano: attivo 24 ore su 24

Un passo verso una mobilità più ordinata e sostenibile

Con l’entrata in funzione di questi nuovi varchi, l’Amministrazione comunale punta a tutelare maggiormente la vivibilità del centro e del Borgo San Giuliano, riducendo traffico non autorizzato e migliorando la sicurezza e la qualità dell’ambiente urbano.

Il sistema, già testato nel Parco del Mare nord, rappresenta un tassello fondamentale per la gestione moderna e intelligente della mobilità cittadina. Ma prima delle multe, arriva l’opportunità di imparare a rispettare le nuove regole.