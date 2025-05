Rimini, viaggio nella medicina popolare: il 16 maggio una conferenza sulla pelle nella tradizione romagnola

Un tuffo nella storia della medicina popolare romagnola, tra saperi antichi e rimedi tradizionali tramandati di generazione in generazione. È questo il tema della conferenza in programma venerdì 16 maggio 2025 alle ore 17.00 presso l’Università Aperta “Giulietta Masina e Federico Fellini”, nella sede di via Giuliano da Rimini 8 (Salone ACER).

Protagonista dell’incontro sarà il dottor Giancarlo Cerasoli, che guiderà il pubblico attraverso un affascinante percorso dedicato al ruolo della pelle nella medicina popolare in Romagna, esplorando antichi usi curativi, credenze contadine e pratiche terapeutiche che, ancora oggi, raccontano l’identità di un territorio.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Rimini e sostenuta da RivieraBanca, Lions Club Rimini-Riccione Host e Amir, si inserisce all’interno del calendario culturale promosso da Università Aperta con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, antropologico e scientifico locale.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Un’occasione preziosa per riscoprire un sapere antico che parla ancora al presente.