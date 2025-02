Rimini. Viale Regina Elena, al via il cantiere per la riqualificazione nel tratto da viale Alfieri a viale Pascoli

Partono lunedì 25 novembre i lavori previsti lungo viale Regina Elena, nel tratto da viale Vittorio Alfieri a viale Giovanni Pascoli. È terminata infatti la razionalizzazione dei sotto servizi a cura di Adrigas e Start Romagna, e ora, dal 25 novembre, prenderà avvio il cantiere per l’annunciata riqualificazione finanziata dall’Amministrazione Comunale.

Come noto i lavori prevedono l’ampliamento dei marciapiedi con la creazione di piazzette e spazi per dehors, il mantenimento delle alberature e dei parcheggi esistenti. È prevista anche una banchina lato mare pavimentata con cubetti di porfido e pietra bianca, in continuità con quanto realizzato negli anni scorsi sulla prima parte del viale.

L’intervento, affidato alla ditta “Ferrari Gianlucio S.R.L.” di Bergamo, è finanziato con risorse comunali pari a 650 mila euro complessivi.

Il nuovo viale dovrebbe essere riconsegnato ai riminesi prima dell’inizio della stagione estiva del 2025.

Comune di Rimini