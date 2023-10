Rimini. Viali delle Regine, approvato il documento di indirizzo della progettazione della riqualificazione di viale Regina Elena

Compie un nuovo passo avanti la riqualificazione e valorizzazione dei viali delle Regine, l’asse stradale che corre parallelo al lungomare di Rimini sud. Nell’ultima seduta la Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo della progettazione (DIP) relativo agli interventi di viale Regina Elena, nel tratto tra viale Alfieri e viale Pascoli. L’opera è in continuità con i lavori già realizzati e conclusi che hanno interessato il tratto da via Tripoli e via Alfieri e rispondono all’obiettivo di riorganizzare gli spazi di un viale che si sviluppa nel cuore della Marina riminese, importante asse viario e passeggiata molto frequentata e dove sono presenti numerose attività commerciali. L’intervento si pone l’obiettivo di rendere più omogeneo il disegno del viale, ricavando maggiori spazi urbani da destinare a piazzette o a dehors, allargando la passeggiata e i marciapiedi, consentendo così di innalzare la sicurezza dei pedoni.

La sede stradale sarà organizzata quindi in fasce orizzontali funzionali da monte verso il mare: la prima fascia è il viale pedonale, la seconda fascia alberata con sedute, aree parcheggio, eventuali dehors, la terza destinata alla carreggiata a doppio senso di marcia ed infine la quarta per la banchina lato mare. Le pavimentazioni e le aree pedonali saranno completati da lampioni e arredi nonché da particolari specie arboree, il tutto per creare tratti di viale ben identificabili. L’opera non comporterà l’eliminazione di stalli destinati alla sosta a servizio di attività e residenti, al contrario sarà possibile ricavare nuovi spazi per il parcheggio dei ciclomotori. Sarà inoltre ampliata l’illuminazione pubblica, realizzata con la predisposizione per una successiva installazione di telecamere di sicurezza. La passeggiata pedonale sarà realizzata utilizzando il porfido che è stato prelevato dal lungomare per consentire la realizzazione del Parco del Mare, evitando così lo spreco di materiali.

L’intervento fa parte della strategia di rigenerazione urbana suddivisa in quattro tratti da Marina Centro a Miramare (Viale Vespucci, Viale Regina Elena, Viale Regina Margherita e Viale Principe di Piemonte) e per questo tratto prevede un investimento di circa 650 mila euro, già finanziati nella scorsa variazione di bilancio. “L’obiettivo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – è quello di completare la progettazione in tempi brevi per procedere nel 2024 all’avvio dei lavori, in un percorso che faremo di concerto con i residenti e i commercianti della zona, che incontreremo a breve. Parallelamente stiamo lavorando per finanziare un altro stralcio dei viali in zona Bellariva, da piazzale Toscanini fino a piazzale Gondar per dare continuità ad un’opera di riqualificazione che insieme al completamento del Parco del mare vuole essere di impulso alla valorizzazione della zona sud della marina”.