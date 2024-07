Rimini. Viali delle regine: prosegue il percorso di riqualificazione

Con la nomina della commissione giudicatrice, avvenuta in questi giorni per la procedura di gara, prosegue il percorso di riqualificazione dei viali delle regine, in particolare per quanto riguarda il progetto del tratto di viale Regina Elena, compreso tra viale Alfieri e viale Pascoli.

Questo secondo intervento di completamento della riqualificazione e valorizzazione identitaria dei viali delle regine, che si avvierà nel mese di ottobre, è successivo al primo pezzo già concluso nel 2021, che aveva riguardato il tratto di viale Regina Elena da via Tripoli a via Alfieri. Un intervento che fa parte della strategia di rigenerazione urbana suddivisa in 4 tratti – Viale Vespucci, Viale Regina Elena, Viale Regina Margherita e Viale Principe di Piemonte – e organizzata in fasce orizzontali funzionali.

Il progetto, in particolare, prevede l’ampliamento dei marciapiedi e della zona pedonale, al fine di migliorare la sicurezza dei pedoni, nonché la creazione di piazzette e spazi per dehors, trattandosi di un contesto caratterizzato dalla presenza di tante attività commerciali. Prevista una nuova organizzazione della sede stradale che verrà divisa in fasce orizzontali funzionali da monte verso il mare. La prima fascia è il viale pedonale, la seconda fascia alberata con sedute, aree parcheggio, eventuali dehors, la terza destinata alla carreggiata a doppio senso di marcia ed infine la quarta per la banchina lato mare. Le pavimentazioni e le aree pedonali saranno completate da lampioni e arredi e da particolari specie arboree, il tutto per creare tratti di viale ben identificabili.

Sul fronte della sostenibilità, i materiali selezionati per i percorsi pedonali saranno principalmente eco-compatibili e di recupero. L’opera non comporterà l’eliminazione di stalli destinati alla sosta a servizio di attività e residenti, al contrario sarà possibile ricavare nuovi spazi per il parcheggio dei ciclomotori. Sarà inoltre ampliata l’illuminazione pubblica, realizzata con la predisposizione per una successiva installazione di telecamere di sicurezza.

Questo tratto di riqualificazione è finanziato con risorse comunali pari a 650 mila euro e darà seguito ai lavori già realizzati nel tratto tra viale Alfieri e viale Tripoli nel quadro del programma di rigenerazione urbana, che mira a dare un disegno unitario e coerente ai viali delle Regine, riorganizzando e modernizzando l’intero asse da Marina Centro a Miramare.

“È un intervento – precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli – che darà una forma più moderna ai viali, in linea con i nuovi interventi e in continuità con il progetto del Parco del Mare e con il segno identitario della grande tradizione balneare riminese. Nuovi materiali, nuova infrastrutturazione con reti tecnologiche, nuovi arredi e un’organizzazione dello spazio urbano e della sosta e della viabilità, che verranno realizzate valorizzando il tessuto urbano. Una riqualificazione che ha seguito tre obiettivi fondamentali: ovvero la creazione di un’immagine identitaria forte del luogo, la complessiva ridefinizione della sezione stradale e la creazione di visuali libere verso il mare. I viali delle Regine non sono solo funzionali al transito dei veicoli, ma sono anche la sede di numerose attività commerciali, ricreative e legate alla ristorazione. Con questo intervento, oltre a consegnare loro un nuovo volto e incrementare il livello di sicurezza, andiamo ad estendere gli spazi riservati ai cittadini e turisti che si muovono a piedi.”

