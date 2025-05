Rimini. Videosorveglianza: dodici telecamere a Borgo Marina. Il sistema operativo dalla primavera

Via libera dalla Giunta comunale all’aggiornamento del documento di indirizzo della progettazione (DIP) per l’estensione della rete di videosorveglianza nel quartiere di Borgo Marina. L’intervento prevede l’installazione di dodici telecamere di controllo urbano distribuite in varie aree del quartiere individuate sulla base delle valutazioni del personale della Polizia Locale di Rimini e in condivisione con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si tratta di telecamere panoramiche e brandeggiabili con alta capacità di dettaglio, collegate con rete fibra ottica comunale.

L’intervento, che prevede un investimento di circa 100mila euro, partirà già nelle prossime settimane con la realizzazione, affidata ad Anthea, delle opere edili funzionali all’installazione delle telecamere, che dovrebbe completarsi in primavera.

Ad oggi la rete di telecamere operative su tutto il territorio comunale conta 338 occhi elettronici, distribuiti dal mare alle aree più interne, a presidio dei punti più sensibili del territorio, oltre che in diversi incroci importanti della rete stradale comunale e agli accessi alla città. Un vasto sistema di sorveglianza che viene costantemente integrato attraverso la realizzazione di nuovi progetti sulla base delle esigenze del contesto territoriale. Tra la fine del 2024 e il 2025 infatti è già in programma l’installazione di altre 73 telecamere: oltre Borgo Marina, i progetti interessano anche Piazza Ferrari, le rotatorie della SS16, la rotatoria Montescudo, il Parco don Tonino Bello.

Comune di Rimini