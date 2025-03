Rimini. Viola il divieto di contattare la moglie ordinato dal gip del Tribunale: arrestato dai carabinieri 67enne

Il 67enne riminese è stato arrestato dai carabinieri per aver violato l’ordine di allontanamento dalla casa coniugale emesso dal gip del Tribunale di Rimini per maltrattamenti. Difeso dall’avvocato Mirco Renzi, è stato rimesso in libertà il giorno successivo. L’uomo aveva lasciato la casa senza problemi, ma lunedì ha chiamato la moglie per recuperare la sua giacca da lavoro, violando l’ordine del gip. La donna ha denunciato la violazione ai carabinieri, raccontando anni di maltrattamenti e minacce da parte del marito. Il gip aveva ordinato l’allontanamento e il divieto di contattare la moglie, ma l’uomo ha ignorato l’ordine.