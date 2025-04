Rimini. Violenta lite tra nordafricani e italiani in zona grattacielo. I carabinieri arrestano tre persone

Un magrebino e tre italiani sono finiti coinvolti in una violenta rissa a Rimini nei pressi del grattacielo, con il nordafricano ferito e ricoverato in ospedale con una prognosi di 15 giorni. La lite è scoppiata nella notte tra lunedì e martedì per un presunto furto di un monopattino elettrico, con i nordafricani che avrebbero preso di mira i tre clochard italiani. I carabinieri sono intervenuti per sedare la lite e hanno arrestato i tre italiani, mentre i nordafricani sono fuggiti. Gli italiani hanno spiegato di essere a Rimini per un soggiorno e di essere stati aggrediti dai nordafricani con lanci di sassi e bottiglie. Al momento non è stato possibile individuare il vero proprietario del monopattino rubato.