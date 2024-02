Rimini. Violento frontale in via Tolemaide, grave un 50enne

Grave incidente a Rimini oggi intorno alle 14:40 in via Tolemaide. Un Tir con rimorchio stava procedendo in direzione mare quando è entrato violentemente in collisione frontale con un’auto Fiat Punto nera che stava andando in direzione monte, nelle vicinanze della rotatoria con la Statale 16.

Le condizioni del conducente alla guida dell’auto, un uomo sulla cinquantina, sono apparse gravi fin da subito. I sanitari del 118, prontamente giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco di Rimini, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, il quale è atterrato nei campi a lato della strada. L’uomo è stato trasportato d’urgenza presso l’Ospedale Bufalini di Cesena in codice rosso.

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare e la Polizia Locale di Rimini sta indagando sull’accaduto. Via Tolemaide è stata chiusa in entrambi i sensi per consentire i rilievi.