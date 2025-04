Rimini. Violento litigio per motivi economici tra stranieri: tre arresti per la Polizia di Stato 

Nella giornata di ieri 22 gennaio 2025, operatori della Polizia di Stato giungevano in uno stabile abbandonato nei pressi del centro commerciale “I Malatesta” per la segnalazione di passanti che assistevano ad una violenta lite tra extracomunitari. Gli operatori, dopo una perlustrazione dell’area dismessa, notavano la presenza di un cittadino straniero che si nascondeva dietro ad una siepe. Il soggetto presentava diverse ferite da arma da taglio con copiose fuoriuscite di sangue e dichiarava di essere stato aggredito da due connazionali che vivevano con lui, nello stesso stabile. Sul posto si chiedeva l’intervento di personale sanitario per le dovute medicazioni, nel frattempo altri agenti proseguivano l’attività investigativa per appurare quanto successo. Venivano immediatamente rintracciati i due soggetti sopra citati, entrambi stranieri, che confermavano che vi era stata una discussione per debiti, relativi allo smercio illegale di sostanza stupefacente, passata alle vie di fatto. Ognuno di questi, infatti, presentava segni evidenti della colluttazione.

In considerazione dei fatti accaduti, i tre connazionali, già noti alle forze dell’ordine, venivano arrestati per rissa aggravata e lesioni aggravate in concorso ed associati al carcere di Rimini, in attesa del giudizio direttissimo.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.