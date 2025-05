Rimini. Violenza domestica, arrestato ex ispettore della Polizia

Il nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Rimini, sotto la supervisione del sostituto procuratore della Repubblica, Davide Ercolani, ha proceduto con l’arresto ieri pomeriggio di un uomo di 66 anni, originario della provincia di Macerata ma residente da tempo a Rimini. L’uomo, ex ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Rimini, è stato accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex moglie, una donna di 75 anni. Nonostante fossero separati, i due condividevano ancora lo stesso appartamento dove, secondo le indagini, l’uomo manifestava comportamenti aggressivi, offensivi e minacciosi nei confronti della donna. Grazie alle segnalazioni fatte alla Polizia Municipale dai vicini di casa, gli investigatori hanno potuto ricostruire una lunga serie di abusi subiti dalla vittima, tra cui spinte, strattoni, schiaffi e minacce di morte. I familiari e i figli della donna hanno confermato la situazione. L’ex poliziotto si trova attualmente in stato di arresto e è assistito dall’avvocato Thomas Russo. Sarà ora compito del giudice, Raffaella Ceccarelli, interrogare l’uomo e decidere sulla sua eventuale libertà provvisoria.