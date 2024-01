Rimini. Violenza domestica: divieto di avvicinamento alle vittime per un 38enne asiatico

Un asiatico di 38 anni, residente a Rimini, è stato arrestato il giorno dell’Epifania grazie all’intervento tempestivo della figlia. La giovane ha richiesto aiuto alla vicina di casa che, prontamente, ha contattato il numero di emergenza 112, riuscendo così a mettere in salvo sia lei che la madre. Attualmente, l’uomo si trova in libertà ma gli è stato imposto un divieto di avvicinamento alle vittime. Durante l’udienza, l’uomo ha attribuito i frequenti litigi con la moglie e la figlia alla sua cultura, che prevede che la donna resti a casa e che la figlia non frequenti la scuola. Tuttavia, la moglie e la figlia, che risiedono in Italia da due anni, perseguono altri obiettivi.