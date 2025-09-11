Rimini, “Voci per Gaza”: domani e sabato musica e solidarietà al Parco Marecchia

Domani e sabato la serra Cento Fiori, al Parco Marecchia di Rimini, ospita la seconda edizione di “Voci per Gaza”, la maratona di musica e testimonianze promossa da EducAid, Risuona Rimini e dalla cooperativa sociale Cento Fiori.

Due giornate in cui arte e spettacoli diventano strumenti di solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi per gli interventi dell’ong riminese nella Striscia di Gaza. Sul palco saliranno, tra gli altri, il Duo Bucolico, Filippo Malatesta, Quintorigo e John De Leo (venerdì) e Crista, Espana Circo Este, Modena City Ramblers e Nobraino (sabato).

Non solo musica: spazio anche a laboratori, degustazioni, animazioni per bambini e incontri con giornalisti, attori e testimoni, oltre a collegamenti diretti con volontari impegnati nella missione umanitaria Global Sumud Flotilla.

Lo scorso anno l’iniziativa raccolse oltre 20mila euro, destinati a beni alimentari e di prima necessità consegnati dal team di EducAid a Gaza. Quest’anno la sfida è ancora più grande, con l’intento di unire la voce della comunità riminese in un messaggio di pace e resistenza civile.