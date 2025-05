Rimini Wellness traina le prenotazioni alberghiere

Rimini entra nella settimana che porta all’evento che da giovedì a domenica anima la fiera e trasforma la città in una grande palestra a cielo aperto. E le prenotazioni segnano numeri positivi.

“Registriamo un segno positivo per le prenotazioni alberghiere in occasione di RiminiWellness -commenta la direttrice di Visit Rimini Coralie Delaubert. Il trend registra un incremento rispetto ai dati consolidati dello scorso anno, con un picco dell’86% di occupazione per la notte di sabato. Buona anche la tenuta sul lungo weekend del 2 giugno: molti visitatori scelgono di prolungare il soggiorno fino a lunedì, portando l’occupazione al 65% per la notte di domenica”.

Tutto pronte per ospitare, a partire da giovedì 29 maggio, la 19esima edizione di RiminiWellness, il principale appuntamento internazionale dedicato al mondo del fitness, dello sport e del benessere. Quattro giorni di eventi in cui si possono scoprire le ultime tendenze dell’allenamento, partecipare ad iniziative sportive innovative e approfondire temi di medicina sportiva, nutrizione e riabilitazione, tra padiglioni indoor e outdoor.

Ma sono numerosi gli eventi del weekend, ricco di attività sportive e ludiche, come il Moab Court Experience, il torneo di basket a 360 gradi dedicato a tutte le forme di pallacanestro, inclusiva e partecipativa, e la Fluxo Sunrise Run, corsa all’alba sulla spiaggia per iniziare la giorno con energia. La sera, si può partecipare a Fluxo ALL IN, una serata di allenamenti outdoor e divertimento.

Per gli amanti della musica e della cultura, il venerdì 30 maggio si tiene Sulla via, le nostre voci – XXII° edizione di Canta per il Mondo spettacolo musicale solidale al Tempio Malatestiano, con proventi destinati a sostenere studenti ugandesi. Nel fine settimana, si svolgono anche iniziative di promozione degli sport d’acqua e mare, come l’Adriatico sull’onda dello sport, e Aquathlon Città di Rimini, una competizione di nuoto e corsa sulla spiaggia.

Fino a giovedì 29 la città ospita la Settimana della Musica: concerti, workshop, seminari, mostre fotografiche nei luoghi d’arte di Rimini, con esibizioni di solisti, ensemble, orchestre e cori delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’iniziativa, promossa e sostenuta dal Comune di Rimini nell’ambito della Sagra Musicale Malatestiana, si riconferma un grande laboratorio aperto, inclusivo e in continua evoluzione. L’evento trova accoglienza nel cuore della città tra il complesso degli Agostiniani e il Teatro Galli, l’Arena Francesca da Rimini e il Conservatorio Maderna-Lettimi, la Biblioteca Gambalunga, l’Arena Francesca da Rimini e piazza Cavour. Festa finale alle ore 18 in piazza Cavour mercoledì 28 maggio e spettacolo conclusivo a pagamento al Teatro Galli, giovedì 29 maggio, dal titolo Listen/Silent, performance musicale di Einstein Youth OrcheStar e dei laboratori di teatro danza e coro dello Spazio bianco delle Arti di diverse scuole superiori del territorio.

Il weekend si conclude con il tradizionale Concerto per la Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno, presso il Teatro Amintore Galli, dove la Banda Città di Rimini eseguirà le più belle musiche bandistiche, celebrando con musica e comunità la festa nazionale.

Ancora protagonista la musica al Conservatorio “Maderna-Lettimi” di Rimini, che propone una serie di eventi musicali e didattici. Il 27 maggio è in programma una giornata dedicata a Bill Evans, intitolata Bill’s hit tune,che comprende lezioni di Giuseppe Borea ed Emiliano Pintori, culminando in un concerto gratuito dedicato alla musica e all’eredità del celebre musicista.

Il 3 e 4 giugno è la volta di una Masterclass di pianoforte con il Maestro Igor Roma.

Prosegue, tra Rimini e Santarcangelo, Filoperfilosegnopersegno,ottava edizione del festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni a cura di Alcantara Teatro, che vede un ricco calendario di laboratori, spettacoli, performance e incontri rivolti a tutte le età. Questa settimana diversi sono gli spettacoli a Rimini e la festa di chiusura domenica 1° giugno.

Continuano anche le iniziative del Mese delle famiglie, che mira a promuovere relazioni positive e a costruire una comunità sempre più accogliente. Questa settimana tanti sono gli appuntamenti: Incontri a tema e momenti di gioco. Inoltre al Centro per le Famiglie giovedì 29 maggio sono proposti Laboratori per bambini/e 23-35 mesi: ‘La scatola azzurra’, uno spazio per narrare, giocare ed esplorare.

Il centro storico il 1° e 2 giugno ospita Artigiani al Centro, l’appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare.

Iniziano anche gli appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, valorizzando la cultura dell’ospitalità e facendo leva sull’identità tradizionale del territorio. A cura dei Comitati turistici di Rimini: Cento giorni in festa. Da non perdere i mercatini, che accompagnano i visitatori per tutta la stagione estiva.

Comune di Rimini