Rimini Wow: oltre 6.000 presenze e 10 milioni di utenti social per l’evento delle nuove generazioni

Si è conclusa con un grande successo Rimini Wow, l’evento dedicato alle nuove generazioni che ha animato Piazzale Fellini nelle giornate del 1° e 2 agosto 2025. L’iniziativa, inserita nel più ampio progetto di promozione turistica e intrattenimento di Visit Romagna, ha fatto registrare oltre 6.000 partecipanti e un’eccezionale visibilità digitale, raggiungendo più di 10 milioni di utenti sui principali social network.

Non solo numeri importanti in presenza: Rimini Wow ha infatti generato un notevole impatto mediale grazie al coinvolgimento di talent e artisti con milioni di follower, che hanno amplificato la risonanza dell’evento attraverso Instagram, TikTok, Twitch e YouTube, trasformando Rimini e la Romagna in protagonisti del mondo digitale giovanile.

Il format ha saputo intercettare le passioni delle nuove generazioni, creando un ponte tra genitori e figli e proponendo contenuti innovativi legati alla musica K-pop, ai social media e agli influencer più seguiti del momento.

Venerdì 1 agosto il palco principale ha ospitato i creator Lollo Lacustre, Nico, Dino e Leutum, con un meet&greet che ha coinvolto 1.280 ragazzi e attratto complessivamente oltre 3.000 persone. In contemporanea, il secondo palco ha visto la prima giornata del Contest K-pop con dieci scuole di ballo e due ballerini singoli provenienti da Emilia-Romagna e Marche, che hanno radunato circa 200 appassionati.

Sabato 2 agosto la partecipazione è stata ancora più massiccia: il live show del palco principale ha visto protagonisti LUK3, Cioffi, Jacopo Sol, Random, insieme alla ballerina Alessia Pecchia (ex Amici e Campionessa Mondiale di Balli Latini), The Breakfast Club e I Maturi. Gli appassionati sono arrivati già alle 6:30 del mattino, con un afflusso complessivo di oltre 3.000 spettatori. Sul secondo palco si è conclusa la finale del Contest K-pop, vinta dalla crew Lighting di Ancona, con Jay Kim, coreografo coreano di fama internazionale, ospite e giudice della competizione. La serata si è chiusa con un dj set K-pop, che ha fatto ballare il pubblico fino a tarda notte.

“Siamo felicissimi e molto soddisfatti – ha dichiarato Andrea Prada, direttore artistico e produttore di #RomagnaWow – La partecipazione di famiglie provenienti da Sicilia, Svizzera e da tutta Italia conferma il successo del progetto. Far divertire genitori e figli nello stesso luogo è il nostro obiettivo, e con #RomagnaWow abbiamo centrato il segno. Un grazie particolare allo staff di Visit Romagna e del Comune di Rimini”.

Rimini Wow si conferma così un appuntamento di riferimento per l’intrattenimento giovanile e per la promozione culturale e turistica del territorio romagnolo.