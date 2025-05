Rimini, YouPol: l’app della Polizia di Stato per segnalazioni veloci e sicure. La Questura spiega come funziona

È attiva da diversi anni YouPol, l’applicazione ufficiale della Polizia di Stato pensata per facilitare la comunicazione diretta e immediata tra cittadini e forze dell’ordine. Lanciata nel 2017, l’app è disponibile per smartphone, tablet e computer ed è uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare fenomeni come il bullismo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della pandemia, durante la quale è stato registrato un preoccupante aumento dei casi di violenza domestica, YouPol ha ampliato le sue funzionalità, introducendo la possibilità di segnalare anche episodi di violenza familiare in modo rapido e discreto.

L’app permette di effettuare segnalazioni sia con registrazione utente sia in forma anonima, garantendo così la protezione dell’identità del cittadino. È possibile inviare messaggi e fotografie direttamente alle centrali operative delle Questure, scegliendo inoltre tra quattro lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Dal punto di vista operativo, YouPol è gestita dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che coordina gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delle 106 Questure su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è incrementare la “prossimità digitale” tra la Polizia e i cittadini, offrendo un canale smart, veloce e sicuro per comunicare.

È importante sottolineare che YouPol non sostituisce i numeri di emergenza come il NUE 112, ma rappresenta un ulteriore strumento di contatto per segnalazioni che non richiedono un intervento immediato.

Per maggiori informazioni e per scaricare l’app, è possibile visitare il sito ufficiale della Polizia di Stato.