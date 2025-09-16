    • Rimini, Ztl attiva dal 1° ottobre: scatteranno le multe ai varchi elettronici

    Oggi il Comune conferma l’avvio ufficiale della Zona a Traffico Limitato (Ztl) del centro storico: dal 1° ottobre scatteranno le sanzioni per chi accederà senza permesso. I 13 varchi elettronici installati (10 in centro e 3 al borgo San Giuliano) sono pronti a rilevare ogni ingresso non autorizzato, segnando così la conclusione della fase di pre-esercizio che ha caratterizzato l’estate.

    Durante i mesi di prova, l’amministrazione ha inviato migliaia di comunicazioni ai cittadini, accompagnandole con campagne informative. Intanto, per regolare la mobilità all’interno dell’area, sono stati consegnati 1.800 nuovi permessi e rinnovati 2.500 pass, raggiungendo un totale di oltre 4.300 residenti autorizzati.

    Una svolta per il traffico cittadino

    La stretta sulla Ztl rappresenta un passo importante nel progetto di riqualificazione e vivibilità del centro storico di Rimini. Le telecamere ai varchi controlleranno automaticamente i veicoli in transito, e le infrazioni saranno sanzionate a norma di legge.

    L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale è ridurre il traffico nel cuore della città, restituendo il centro ai pedoni, valorizzando la vivibilità urbana e garantendo maggiore sicurezza stradale.

    Cosa cambia dal 1° ottobre

    • Accesso consentito solo ai residenti, ai titolari di permesso o a chi rientra in specifiche categorie autorizzate.
    • Controlli automatizzati attraverso i 13 varchi elettronici, attivi 24 ore su 24.
    • Sanzioni immediate per chi accede senza titolo valido.

    Con l’avvio delle multe, Rimini entra dunque in una nuova fase di gestione della mobilità urbana, proiettata su sostenibilità e tutela degli spazi cittadini.

