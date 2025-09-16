Rimini, Ztl attiva dal 1° ottobre: scatteranno le multe ai varchi elettronici

Oggi il Comune conferma l’avvio ufficiale della Zona a Traffico Limitato (Ztl) del centro storico: dal 1° ottobre scatteranno le sanzioni per chi accederà senza permesso. I 13 varchi elettronici installati (10 in centro e 3 al borgo San Giuliano) sono pronti a rilevare ogni ingresso non autorizzato, segnando così la conclusione della fase di pre-esercizio che ha caratterizzato l’estate.

Durante i mesi di prova, l’amministrazione ha inviato migliaia di comunicazioni ai cittadini, accompagnandole con campagne informative. Intanto, per regolare la mobilità all’interno dell’area, sono stati consegnati 1.800 nuovi permessi e rinnovati 2.500 pass, raggiungendo un totale di oltre 4.300 residenti autorizzati.

Una svolta per il traffico cittadino

La stretta sulla Ztl rappresenta un passo importante nel progetto di riqualificazione e vivibilità del centro storico di Rimini. Le telecamere ai varchi controlleranno automaticamente i veicoli in transito, e le infrazioni saranno sanzionate a norma di legge.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale è ridurre il traffico nel cuore della città, restituendo il centro ai pedoni, valorizzando la vivibilità urbana e garantendo maggiore sicurezza stradale.

Cosa cambia dal 1° ottobre

Accesso consentito solo ai residenti, ai titolari di permesso o a chi rientra in specifiche categorie autorizzate.

Controlli automatizzati attraverso i 13 varchi elettronici, attivi 24 ore su 24.

Sanzioni immediate per chi accede senza titolo valido.

Con l’avvio delle multe, Rimini entra dunque in una nuova fase di gestione della mobilità urbana, proiettata su sostenibilità e tutela degli spazi cittadini.