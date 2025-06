RiminiWellness 2025: l’evento che ha rivoluzionato il concetto di benessere, numeri da capogiro e un futuro già scritto

Rimini ha fatto il pieno di energia e novità con l’edizione 2025 di RiminiWellness, che si è chiusa lasciando un segno indelebile nel panorama internazionale del fitness e dello stile di vita sano. Con un incremento impressionante del 32% di visitatori rispetto all’anno precedente, l’evento ha dimostrato di essere molto più di una semplice fiera: è ormai un fenomeno globale capace di attrarre professionisti e appassionati da ogni angolo del mondo.

La vera sorpresa è arrivata dai visitatori stranieri, che sono aumentati del 30%, facendo brillare ancora di più la vetrina riminese. Oltre 350 marchi hanno invaso 30 padiglioni, offrendo un mix esplosivo di innovazione, moda sportiva, tecnologia e cultura del benessere.

Il cuore pulsante dell’evento è stato un caleidoscopio di attività: 2.000 ore di corsi, workshop e dimostrazioni, arricchite da 80 eventi dedicati a temi attuali come sostenibilità, digitalizzazione e nuove frontiere del fitness. L’Innovation Area ha catalizzato l’attenzione con 20 startup che hanno presentato soluzioni sorprendenti, dall’intelligenza artificiale applicata al movimento ai dispositivi indossabili per monitorare la salute.

Accanto a questo, la presenza istituzionale ha confermato l’importanza dell’evento: dialoghi di alto livello con rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, delle Nazioni Unite, del CONI e della UEFA hanno tracciato strategie per uno sport più etico, inclusivo e rispettoso del pianeta.

Ma RiminiWellness non è solo un evento in fiera: grazie a RiminiWellness OFF, l’intera città si è trasformata in un laboratorio a cielo aperto. Spiagge, parchi, piazze e locali hanno ospitato oltre 200 iniziative, trasformando la città in un luogo dove il benessere si vive a 360 gradi, coinvolgendo cittadini e turisti in esperienze di movimento, socialità e cultura.

Questo straordinario successo ha già una data sul calendario: dal 28 al 31 maggio 2026, Rimini si prepara a ospitare la prossima edizione di RiminiWellness, con nuove idee e nuovi progetti per continuare a scrivere la storia del benessere globale.