Rintracciato dopo aver commesso un furto in una struttura ricettiva di Rimini, arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata del 22.11.2024, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino italiano poiché, a seguito di un intervento per furto, era emerso che a carico del soggetto fermato, già noto alle ff.o., pendeva una ricerca per l’esecuzione di un aggravamento della misura cautelare personale.

Nello specifico, alle ore 12:20 circa, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico riceveva una segnalazione di furto da parte del proprietario di un residence ubicato a Rimini sud, il quale tramite le telecamere di videosorveglianza constatava che un uomo era riuscito ad entrare all’interno della struttura con l’utilizzo di un piede di porco per poi allontanarsi a seguito dell’attivazione dell’impianto di allarme. Giunte repentinamente le volanti sul posto, gli operatori si mettevano alla ricerca del sospettato, riuscendo ad individuare nei pressi della zona un italiano con precedenti che dalle descrizioni risultava essere corrispondente. Accompagnato negli uffici poiché gravato da misura di divieto di dimora nel Comune di Rimini, risultava essere altresì destinatario di un ordine di esecuzione per la misura cautelare in carcere.

In considerazione dell’ordine di carcerazione pendente, il soggetto veniva accompagnato dagli agenti presso i locali della Questura e, successivamente, trasferito presso la Casa Circondariale di Rimini.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.