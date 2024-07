RINTRACCIATO E DENUNCIATO L’AUTORE DEL FURTO DI DUE BICICLETTE DEL VALORE DI 10000 EURO

È stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso l’autore del furto di due biciclette.

Il giorno 20 del mese di luglio 2024 giungeva una segnalazione telefonica alla Sala Operativa dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ove si rappresentava che un uomo era stato vittima di un furto di due biciclette elettriche del valore di 10000 euro, che erano legate ad un albero con le rispettive catene e lucchetti, nei pressi del lungomare Augusto Murri.

In seguito ad un’attenta attività di indagine e perlustrazione, effettuata anche mediante la visione delle telecamere del sistema di videosorveglianza presente sul territorio del Comune di Rimini, gli agenti scorgevano un uomo straniero, conosciuto alle forze di Polizia per i numerosi precedenti di polizia, che si aggirava con fare sospetto nella zona indicata dal denunciante.

Continuando la visione dei filmati, si notava questo soggetto che, dopo un’oretta circa, tornava nei pressi delle biciclette cominciando ad armeggiare attorno ad esse con forza e decisione, mediante l’utilizzo di una tenaglia. A pochissimi metri di distanza, si intravedeva una donna, anch’ella già conosciuta alla Polizia per i reati pregressi, che fungeva da “palo” all’uomo, in quanto voltava continuamente la testa a destra e sinistra, sino ad arrivare ad aiutare il complice nel liberare le biciclette dalle catene. Successivamente i due, entrati in possesso dei velocipedi, si allontanavano, transitando proprio davanti alle telecamere. Tale evento permetteva di identificare compiutamente i due soggetti, per cui si procedeva al relativo rintraccio e alla sequenziale denuncia per furto aggravato in concorso. La donna, al momento, risulta irreperibile; procedono le indagini per la sua individuazione.

Nei confronti dei soggetti si avvieranno le misure di competenza della Polizia Anticrimine.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Comunicato stampa