Rio de Janeiro, Gioia Casali brilla ai Mondiali di Ginnastica Ritmica: 66ª su 98 partecipanti

Si è conclusa con un bilancio positivo l’avventura mondiale di Gioia Casali, protagonista nella 41ª edizione del Campionato del Mondo di Ginnastica Ritmica, andata in scena a Rio de Janeiro, in Brasile. La giovane atleta sammarinese ha affrontato con determinazione una competizione di altissimo livello, portando in pedana esercizi di buona qualità tecnica.

Casali ha brillato in particolare alla palla e alle clavette, con due esecuzioni pulite e convincenti. Bene anche la prova al cerchio, leggermente condizionata dall’emozione di dover aprire il secondo gruppo di gara. Qualche difficoltà, invece, al nastro, dove una perdita e alcune imprecisioni non le hanno permesso di esprimersi al meglio.

Nella classifica All-Around, che considera i migliori tre punteggi, Gioia Casali ha chiuso al 66° posto su 98 partecipanti, un risultato di rilievo che conferma la crescita della ginnasta e la solidità del movimento biancazzurro. Da evidenziare che la sammarinese ha superato delegazioni di piccoli Stati come Andorra, Montenegro e Lussemburgo, dimostrando ancora una volta la competitività della ginnastica ritmica di San Marino a livello internazionale.