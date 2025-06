Ripresa regolarmente l’emissione di abbonamenti Start Romagna

Start Romagna, 13 giugno 2025 – Si è concluso positivamente e nei tempi previsti il passaggio al nuovo software per la gestione della bigliettazione che ha reso necessaria la sospensione temporanea dell’emissione e rinnovo di abbonamenti.

Da ieri l’attività è ripresa regolarmente attraverso il nuovo sistema di bigliettazione.

Start Romagna ricorda che i nuovi abbonamenti dovranno essere validati esclusivamente con il validatore di colore verde smeraldo. Le vecchie validatrici di color grigio resteranno in funzione sino all’effettivo completamento del passaggio e potranno essere utilizzate per la convalida qualora non si riuscisse a farlo con la validatrice verde.

Si ricorda, infine, che i validatori verdi sono predisposti alla validazione degli abbonamenti contactless, che vengono convalidati con un ‘tap’ sul fronte, e dei nuovi biglietti QR Code, che vanno passati sotto il lettore posto nella parte inferiore.

Per la validazione dei vecchi titoli con banda magnetica posteriore, che resteranno in circolazione ancora per qualche mese, bisogna utilizzare i vecchi validatori grigi, con l’inserimento del biglietto che viene stampigliato.

START Romagna