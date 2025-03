Rischio nuovi nubifragi giovedì, poi parziale miglioramento weekend 17/18. Ma col maltempo non è finita … di Roberto Nanni

L’intensa perturbazione (la n.5) che sta transitando sulla parte settentrionale dell’Italia insisterà fino a giovedì 16 maggio causando ancora condizioni di forte maltempo con precipitazioni abbondanti e possibili nubifragi che potranno generare anche delle situazioni critiche.

Nello specifico, le piogge sono previste estendersi ad iniziare dai settori occidentali e dal crinale appenninico verso le pianure già dalla tarda mattinata. I fenomeni più accentuati e maggiormente diffusi sono attesi nel corso del pomeriggio a ridosso del Po e lungo i rilievi, quando un vasto sistema temporalesco (MCS) a lunga percorrenza, potrebbe formarsi sul Piacentino (attraversando le pianure settentrionali delle province di Parma, Reggio Emilia e Ferrara) fino ad interessare il basso Veneto e il FVG in serata.

Meno interessate le restanti zone ma non escluse di certo da temporali con effetti intensi ma più irregolari: specie la Romagna centro-settentrionale (con accumuli probabili tra i 40-60 mm). In serata i fenomeni risulteranno in attenuazione a partire da ovest dove ci aspettiamo anche dei rasserenamenti.

Durante il weekend del 18-19 maggio le condizioni meteo sull’Italia, e in particolare sulle regioni settentrionali, tenderanno a migliorare.

Venerdì 17 ritroveremo un tempo in prevalenza soleggiato con ampie schiarite tra Emilia-Romagna e basso Veneto. Qualche addensamento a ridosso del crinale appenninico e, al primo mattino, residua nuvolosità bassa con locali foschie e banchi di nebbia lungo le pianure del Po, ma un rapido dissolvimento.

Sabato 18 ritroveremo una nuvolosità variabile con possibilità maggiore di veloci rovesci durante le ore centrali della giornata sulle pianure occidentali e nelle aree appenniniche: specie i settori collinari.

Domenica 19 vede una situazione ancora molto incerta, soprattutto tra bassa Romagna e Marche le quali potrebbero essere interessate da una veloce perturbazione in transito dal Tirreno verso l’Adriatico.

Tra lunedì 20 ed in particolare martedì 21 è atteso l’arrivo di un nuovo peggioramento con piogge e temporali che tornerebbero a bagnare la nostra regione. Tuttavia c’è da sottolineare che già da domenica la previsione è affetta da notevole incertezza.

Temperature in leggero aumento nei valori massimi sabato: intorno a 23/25 gradi. In probabile flessione domenica per poi risalire nuovamente martedì.