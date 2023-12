Rissa a Riccione: due carabinieri feriti e tre arresti

Nella notte tra sabato e domenica si è verificata una violenta rissa a Riccione, in via Veneto, vicino al Mac’s Corner Caffè, coinvolgendo un gruppo di giovani appena maggiorenni.

Intorno all’1:30, una pattuglia dei Carabinieri di Riccione, in un normale giro di controllo, è stata allertata da alcuni passanti riguardo a una rissa in corso. Durante l’intervento, i militari hanno richiesto i documenti ai giovani coinvolti, il che ha scatenato una reazione violenta da parte di alcuni di loro. Nel corso dell’alterco, due carabinieri sono stati aggrediti con spintoni, calci e pugni, portando alla loro necessità di cure mediche in ospedale, fortunatamente con ferite non gravi. Rinforzi sono arrivati rapidamente per riportare l’ordine.

Tre ragazzi sono stati arrestati e dovranno rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È previsto per oggi un processo per direttissima presso il tribunale di Rimini.