Rissa tra adolescenti a Cesena: indifferenza e video in diretta tra i presenti

Un episodio di violenza tra adolescenti si è verificato alla fermata degli autobus nei pressi della stazione ferroviaria di Cesena. Due ragazze si sono affrontate in una rissa, mentre un gruppo di coetanei, invece di intervenire, ha scelto di riprendere la scena con i propri smartphone. Solo una giovane, che tiene i giubbotti delle contendenti, ha cercato di arginare la situazione, mentre gli altri presenti formavano un cerchio attorno allo scontro, impedendo l’intervento di estranei.

Nessun adulto ha preso parte alla vicenda, e non risulta che le autorità siano state avvisate. L’episodio riporta alla mente un episodio simile avvenuto un anno fa, quando una studentessa fu aggredita da tre coetanee per aver negato loro la possibilità di copiare i compiti. Anche in quel caso, il conflitto fu filmato e condiviso online, e la giovane aggredita subì violenze fisiche e rischiò di essere investita in strada prima che alcuni studenti intervenissero.

Questi eventi sollevano interrogativi sulla reazione dei giovani di fronte alla violenza e sulla crescente tendenza a documentare piuttosto che intervenire.