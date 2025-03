Ritrovamento di un cadavere di lupo sulla spiaggia di Misano scatena polemiche

Sabato 21 dicembre sulla spiaggia di Misano la passeggiata di alcuni cittadini è stata interrotta da un evento inquietante. All’altezza del bagno 58, è stato scoperto il cadavere di un lupo, rinvenuto a pochi passi dal mare, nei pressi del complesso della San Pellegrino.

Le cause della morte dell’animale non sono ancora state chiarite e il Municipio ha avanzato l’ipotesi che si possa trattare di uno sciacallo dorato. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare correttamente la specie.

La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, che hanno segnalato ritardi nella rimozione della carcassa, la quale sarebbe rimasta in spiaggia per diversi giorni nonostante le numerose comunicazioni al Comune, alla Geat e alle Forze dell’ordine.

Testimoni presenti al ritrovamento hanno riferito di aver tentato di contattare le autorità competenti per la rimozione, ma senza successo immediato. Solo dopo vari tentativi di coinvolgere associazioni per il recupero di animali selvatici, i carabinieri della Stazione di Misano sono riusciti a localizzare un volontario che ha provveduto in autonomia alla rimozione e allo smaltimento dei resti dell’animale.