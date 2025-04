Ritrovato Nicola Ballarin, il 49enne di Marina di Ravenna scomparso da tre settimane

Era scomparso da tre settimane Nicola Ballarin, 49enne di Marina di Ravenna. Partito per la Germania all’inizio del mese, non aveva più dato notizie di sé dallo scorso 5 marzo. La famiglia si era rivolta alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, che nelle ultime settimane aveva dato risalto alla sua scomparsa. Fortunatamente, Nicola è stato ritrovato a Berlino e si trova in buone condizioni. All’inizio del mese, il ravennate aveva deciso di fare un viaggio improvvisato nella capitale tedesca, ma successivamente aveva perso le sue tracce, causando grande preoccupazione ai suoi cari. Grazie alla segnalazione di un’infermiera italiana di un ospedale di Berlino, che lo aveva riconosciuto, è stato possibile trovare Nicola finalmente sano e salvo. Un lieto fine a questa vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso tutti coloro che amano Nicola.